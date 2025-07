Marsilio | L’Europa sia pragmatica sostenga le imprese Le Regioni devono avere un ruolo forte nell’Ue

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sottolinea l'importanza di un'Europa pragmatica, che sostenga le imprese e coinvolga attivamente le regioni. Solo con un ruolo forte degli enti locali nella gestione dei fondi e delle politiche comunitarie possiamo affrontare con successo le sfide del green e dell’innovazione. È il momento di mettere al centro delle politiche europee il ruolo delle Regioni, affinché siano protagoniste di uno sviluppo sostenibile e condiviso.

"Le Regioni e gli enti locali devono avere un ruolo forte nella gestione dei fondi e delle politiche comunitarie, l'Europa deve essere pragmatica, sostenere le imprese, accompagnare i lavoratori, la sfida green deve andare di pari passo con il buon senso". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo al convegno "70 anni dopo la firma dei trattati di Roma: le Regioni e gli enti locali al centro delle politiche dell'Unione europea". "Nel gruppo dei conservatori pensiamo ci sia bisogno di tornare a fare politiche di buonsenso, con un'attenzione concreta ai bisogni dei cittadini, coniugare i grandi obiettivi e le grandi ambizioni con i bisogni dei cittadini.

