A Wimbledon Cobolli ko contro Djokovic ora Nole sfida Sinner

Dopo la sfida di Wimbledon, il sogno di Cobolli si interrompe contro il maestro Djokovic, che ora si prepara a sfidare Jannik Sinner nei quarti. La competizione si infiamma: chi emergerà vittorioso in questa battaglia tra giovani talenti e leggende del tennis? Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questo emozionante torneo sui campi in erba di Londra.

Il serbo batte il romano d'adozione per 6-7 (6) 6-2 7-5 6-4. LONDRA (INGHILTERRA) - Flavio Cobolli ha perso contro Novak Djokovic ai quarti di finale della 138esima edizione di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - A Wimbledon Cobolli ko contro Djokovic, ora Nole sfida Sinner

