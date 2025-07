VIDEO IN – Inter non solo Rios! Calhanoglu situazione complicata

Una giornata intensa in casa Inter, con sorprese e aggiornamenti importanti. Cristian Chivu si presenta a sorpresa per un meeting di mercato, mentre su Hakan Calhanoglu regna l’incertezza, nonostante la visita del vicepresidente del Galatasaray a Milano. Il nostro inviato Onorio Ferraro vi aggiorna in tempo reale sulla situazione. Di seguito il video per scoprire tutti i dettagli e le novità di questa complicata sessione di mercato.

MERCATO – Con la presenza del vicepresidente del Galatasaray a Milano, si potrebbe sbloccare in un senso o nell'altra il caso legato ad Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco ormai ha aperto a un ritorno a Istanbul, ma il Galatasaray non ha fatto nessuna mossa ufficiale.

