Tutti i Superman della storia del cinema a confronto!

supereroi più amati di sempre, analizzando le interpretazioni che hanno definito il mito e il cinema. Dalla prima apparizione alle innovative incarnazioni recenti, scopriremo come questi protagonisti si siano evoluti nel tempo, lasciando un segno indelebile nel cuore degli spettatori. Prepariamoci a un viaggio tra passato e presente, per capire come il nostro caro Superman abbia affrontato ogni sfida nella sua leggenda cinematografica.

Oggi esce in tutte le sale italiane Superman, il nuovo attesissimo film diretto da James Gunn e interpretato da David Corenswet, chiamato a raccogliere l’eredità di uno dei personaggi più iconici della cultura pop mondiale. L’ Azzurrone torna sul grande schermo con l’ambizione di rilanciare l’universo DC, ma anche con il peso di una storia cinematografica lunga oltre 75 anni. In questa occasione speciale, vale la pena ripercorrere la storia dei Superman in live-action che hanno preceduto Corenswet: una galleria di volti e interpretazioni che, tra trionfi leggendari ed inciampi dimenticabili, hanno scolpito nell’immaginario collettivo l’idea di ciò che significa essere un eroe. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tutti i Superman della storia del cinema a confronto!

25 giugno il giorno di Superman: oggi esce la storia che omaggia Firenze e Dante - Il 25 giugno si celebra il giorno di Superman con un omaggio speciale a Firenze e Dante Alighieri. Oggi esce “Superman: Inferno”, un avvincente volume firmato da Marco Nucci e Fabio Celoni per Panini Comics, ambientato nel cuore della città toscana durante il 700° anniversario della morte del Poeta.

Superman immigrato in cerca di fortuna e di gentilezza nella visione di James Gunn per cui il film, nei cinema italiani dal 9 luglio, racconta la storia dell'America. Vai su Facebook

Il nuovo Superman di James Gunn, con David Corenswet nel ruolo del protagonista, segna l’inizio di un nuovo universo DC, lasciandosi alle spalle quello del DCEU e del Superman di Henry Cavill. In questo nuovo film troviamo un Superman più umano, più f Vai su X

