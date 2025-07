Ederson Inter l’Al Hilal piomba sul brasiliano | è una richiesta di Inzaghi si complica la trattativa

L’attenzione si accende sul futuro di Ederson, talento dell’Atalanta, con l’interesse dell’Inter che si fa sempre più concreto. Tuttavia, la trattativa si complica, poiché Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Al-Hilal, avrebbe avanzato una richiesta precisa alla dirigenza saudita. La sfida tra club e ambizioni del giocatore si intensificano, lasciando i tifosi italiani in attesa di sviluppi decisivi per il mercato estivo. La vicenda promette colpi di scena e decisioni cruciali nei prossimi giorni.

Ederson Inter, le ultime sul futuro del centrocampista dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. La notizia che giunge dall’emittente araba SBA Sport ha suscitato un certo interesse in casa Inter: Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’ Al-Hilal, avrebbe fatto una precisa richiesta alla dirigenza saudita per l’acquisto di Ederson, centrocampista dell’ Atalanta. Secondo quanto riportato, l’ex tecnico nerazzurro ha indicato il brasiliano come obiettivo prioritario per il rafforzamento del centrocampo della squadra, puntando a costruire una delle linee mediane più forti della Saudi Pro League, con Ederson affiancato da un altro nome di grande valore, Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Internews24.com