Papa Leone e la Messa per la Cura del Creato | Ascoltare il grido della Terra

Papa Leone, a Castel Gandolfo, ha celebrato una significativa messa dedicata alla cura del Creato, segnando un momento storico con l’uso per la prima volta del formulario sulla “Custodia della Creazione”. In questo gesto, il Papa ci invita a ascoltare il grido della Terra e dei poveri, richiamandoci all’urgenza di proteggere la nostra casa comune. Un appello che risuonerà nel cuore di tutti noi, affinché agiamo con responsabilità e amore.

“Ascoltare il grido della terra e quello dei poveri”. Papa Leone, a Castel Gandolfo, nella Messa in cui, per la prima volta, ha usato il formulario per la “Custodia della Creazione”, ha sottolineato “l’urgenza di curare la casa comune”. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone e la Messa per la Cura del Creato: “Ascoltare il grido della Terra”

