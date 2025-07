Italiani e vacanze fra rinunce e risparmi

Italiani e vacanze estive. Chi può permettersi di partire? TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Italiani e vacanze, fra rinunce e risparmi

In questa notizia si parla di: italiani - vacanze - rinunce - risparmi

Vacanze 2025: prezzi alle stelle, italiani costretti a vacanze brevi - L'estate 2025 si prospetta particolarmente onerosa per gli italiani, con rincari record su hotel, trasporti e spiagge.

Italiani e vacanze, fra rinunce e risparmi; Estate, niente vacanze per quasi 9 milioni di italiani: per 7 su 10 le ragioni sono economiche; Vacanze, quasi la metà italiani rinuncia a viaggiare con il proprio cane.

Voglia di vacanze: il 40% degli italiani pronto a partire, record dal 2019 - Famiglie in bilico tra voglia di tornare a spendere e prudenza dettata dall’incertezza sul futuro: oltre la ... Riporta repubblica.it

Vacanze, per la crisi 9 milioni di italiani ci rinunciano: per una famiglia di 4 persone una settimana costa quasi 6.000 euro - Il Messaggero - le rinunce fioccano soprattutto nel Centro Italia dove il 66,7% dei cittadini se la prende con il caro- Come scrive ilmessaggero.it