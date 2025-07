Vlahovic Juventus | c’è un’altra pretendente per il serbo! L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi

Il mercato in fermento non si ferma: Dusan Vlahovic, stella serba del Juventus, potrebbe presto cambiare maglia. Dopo stagioni segnate da alti e bassi, l’interesse dei top club inglesi, tra cui il rinomato Manchester United, alimenta le voci di un possibile trasferimento. La sua avventura bianconera potrebbe essere giunta a un punto di svolta? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi e le prospettive future dell’attaccante 2000.

