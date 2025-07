Retegui va in Arabia Saudita all'Atalanta 65 milioni | guadagnerà uno stipendio impressionante

L'asse tra l'Atalanta e l'Arabia Saudita si intensifica con il possibile trasferimento di Mateo Retegui, atteso a vestire la maglia dell'Al-Qadsiah con un contratto da sogno. Con uno stipendio impressionante di 224 milioni, l'attaccante argentino si prepara a una nuova avventura, lasciando il calcio europeo per un affare da record. Scopriamo tutti i dettagli di questa incredibile svolta di mercato.

Mateo Retegui è pronto a trasferirsi definitivamente dall'Atalanta agli arabi dell'Al-Qadsiah. L'attaccante si è convinto dopo la proposta di stipendio a dir poco imbarazzante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Come annunciato da Sportitalia, Retegui ha chiesto la cessione all'Atalanta. L'Al-Qadsiah ha messo sul piatto un contratto da 20 milioni di euro a stagione per 4 anni, cifra impossibile da rinunciare per l'ex Genoa. L’Atalanta, dal canto suo, si aspetta che il club Vai su Facebook

