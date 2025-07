Viene pestato a sangue a 64 anni e muore poco dopo in ospedale

Un tragico episodio scuote Roma: Marin Marcea Oglean, 64 anni, è stato brutalmente pestato a sangue il 3 luglio e, nonostante le ferite gravissime, la notizia si è diffusa solo oggi. Un grave atto di violenza che solleva molte domande sulla sicurezza urbana e l’impunità. La vicenda, ancora in fase di accertamento, ci invita a riflettere sull’urgenza di intervenire per garantire un contesto più sicuro per tutti.

Si chiamava Marin Marcea Oglean, aveva 64 anni ed è morto dopo essere stato massacrato di botte il 3 luglio a Roma. La notizia non era stata diffusa, ma i colleghi di RomaToday hanno ricevuto oggi, 9 luglio, la conferma. L'uomo sarebbe stato picchiato a sangue tra via Belmonte Castello e via. 🔗 Leggi su Today.it

