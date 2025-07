Charlize Theron | Mi sto godendo il sesso come non ho mai fatto quando avevo 20 o 30 anni

Charlize Theron, icona di bellezza e talento, si apre senza filtri sul suo modo di vivere la sessualità con libertà e passione, dimostrando che l’età è solo un numero. Ospite del popolare podcast Call Her Daddy, l’attrice sudafricana rivela di godersi il sesso come mai prima d’ora, lasciando tutti senza parole. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della spontaneità e dell’autenticità, soprattutto quando si tratta di essere se stessi.

Ospite del podcast Call Her Daddy, attrice sudafricana si è aperta sulla sua sessualità libera e appagante alla soglia dei 50 anni, che festeggerà il 7 agosto.

