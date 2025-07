Rubio annuncia sanzioni contro Francesca Albanese | La sua campagna vergognosa non sarà più tollerata

In un clima di tensione crescente, il senatore Marco Rubio annuncia sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice ONU sui diritti nei territori palestinesi, accusandola di condurre una campagna politica ed economica contro USA e Israele. Mentre Tel Aviv investe in una massiccia campagna di disinformazione per delegittimarla, il quadro si fa sempre pi√Ļ complesso. La questione solleva domande cruciali sulla libert√† di espressione e le dinamiche geopolitiche in gioco. Continua a leggere.

Il senatore Marco Rubio annuncia sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice ONU sui diritti nei territori palestinesi, accusandola di ‚Äúguerra politica ed economica‚ÄĚ contro USA e Israele. Intanto, Tel Aviv finanzia una massiccia campagna di disinformazione online per delegittimarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

