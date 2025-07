Roma esplosione al distributore di Gpl | morto uno dei feriti

Una tragedia scuote Roma: un’esplosione al distributore di GPL in via dei Gordiani ha causato la morte di Claudio Ercoli, 67 anni, responsabile della stazione di servizio. La terribile esplosione avvenuta la mattina del 4 luglio ha lasciato la comunità sgomenta e in cerca di risposte. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di routine e l’importanza della sicurezza sul lavoro.

Sessantasette anni compiuti. Un lavoro da responsabile della stazione di servizio, che lo ha portato, la mattina del 4 luglio, a trovarsi in via dei Gordiani, quartiere prenestino, nel momento in cui è esploso il distributore Gpl. Claudio Ercoli è morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

A Roma è esploso un distributore di benzina - Un'evacuazione di emergenza ha scosso Roma venerdì mattina, quando alle 8:00 un’esplosione ha devastato il distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani.

