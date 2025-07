Tutto pronto per il Miglio del Passetto in 250 a sfidarsi nello specchio d' acqua dorico

Preparati a vivere un’emozione unica: il “Miglio del Passetto” torna ad animare l’estate anconetana con la sua 31ª edizione. Una sfida affascinante che mette alla prova nuotatori di ogni livello, sfidando lo splendore dello specchio d’acqua dorico. Organizzata dal Kòmaros Sub Ancona e inserita nel calendario ufficiale Fin, questa gara rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare il mare e il coraggio. Sei pronto a tuffarti in questa avventura?

ANCONA – Torna anche quest’anno il “Miglio del Passetto”. Giunge alla 31a edizione la ormai famosa gara di nuoto in mare, organizzata dal Kòmaros Sub Ancona, inserita nel calendario Fin del campionato italiano di mezzofondo e patrocinata dal Comune di Ancona. La gara di svolgerà sabato 12 luglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: miglio - passetto - tutto - pronto

Il Miglio del Passetto torna a rinnovare il rapporto di Ancona con il suo mare; Il miglio del Passetto: al via la 28esima edizione; Nuoto Master, Federico Gregorio è argento al Grand Prix.

Miglio del Passetto 2019, boom di partecipanti. Ecco i vincitori - Il Resto del Carlino - Fatica, sì, ma anche tanto entusiasmo per il Miglio del Passetto, la celebre manifestazione anconetana giunta alla 27esima edizione. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Miglio del Passetto, vittoria umbra - RaiNews - E' un ternano ad aggiudicarsi la 28esima edizione del Miglio del Passetto, classica gara di nuoto di Ancona. Secondo rainews.it