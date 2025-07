Amici Luk3 contro Anna Pettinelli | la frecciatina del cantante

Luk3, il talento emergente di Amici 24, ha deciso di rispondere alle critiche di Anna Pettinelli con una rivincita sonora, dopo mesi di silenzio e due concerti già sold out. La sua determinazione ha fatto discutere, mentre svela anche dettagli sulla relazione con Alessia Pecchia. Il giovane artista dimostra che, a volte, le sfide più dure portano alle vittorie più dolci, ma cosa riserverà il futuro per Luk3?

Luk3 ha voluto prendersi una sorta di rivincita su Anna Pettinelli dopo le critiche ricevute ad Amici 24. A distanza di mesi, e con due concerti già sold out, il giovane artista ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ma non tutti l'hanno presa bene. Inoltre Luca Pasquariello, il vero nome del ragazzo, ha parlato della sua relazione con Alessia Pecchia: ecco cosa ha dichiarato. Il duro percorso di Luk3 nella scuola di Amici. Il cammino di Luk3 nella scuola di Amici non è stato affatto semplice. Sin dalle prime settimane, Anna Pettinelli ha mostrato forti perplessità nei suoi confronti, arrivando a richiederne più volte la sostituzione.