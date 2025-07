Trump fa causa alla California | Il sì alle atlete transgender è illegale e umilia le ragazze

In un’azione legale senza precedenti, l’amministrazione Trump ha deciso di fare causa alla California, accusando il Dipartimento dell’Istruzione e la California Interscholastic Federation di aver violato le leggi federali contro la discriminazione sessuale. La contesa riguarda la partecipazione delle atlete transgender alle competizioni femminili, una questione che ha acceso il dibattito nazionale sulla giustizia e l’equità nello sport scolastico. Un episodio che potrebbe segnare un punto di svolta nel confronto sulla transgender athlete rights.

L’amministrazione Trump ha intentato una causa contro il Dipartimento dell’Istruzione della California e la California Interscholastic Federation, l’ente che sovrintende agli sport nelle scuole superiori, accusandoli di violare le leggi federali contro la discriminazione sessuale per aver consentito, da oltre un decennio, la partecipazione di atlete transgender alle competizioni femminili. Lo riporta il New York Times citando il Dipartimento di Giustizia, secondo cui questa politica «non è solo illegale e ingiusta, ma anche umiliante, perché segnala alle ragazze che le loro opportunità e i loro risultati sono secondari rispetto all’inclusione dei ragazzi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump fa causa alla California: «Il sì alle atlete transgender è illegale e umilia le ragazze»

