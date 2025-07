Cobolli lotta ma si piega a Djokovic | sarà lui in semifinale con Sinner

Nonostante la battaglia, Fabio Cobolli si arrende davanti a un grande Djokovic, che si prepara ora a sfidare Sinner in una semifinale imperdibile. La magia del tennis continua a regalarci emozioni e sorprese nel torneo di Wimbledon, dove i protagonisti danno il massimo per conquistare il prestigioso trofeo. La sfida tra i giganti è alle porte: chi si aggiudicherà il titolo?

Niente da fare per Fabio Cobolli.¬†Il tennista romano, grande rivelazione del torneo di Wimbledon, √® stato sconfitto in semifinale dal fuoriclasse serbo Nole Djokovic, gi√† vincitore 7 volte del prestigioso torneo londinese. 6-7, 6-2, 7-5, 6-4 il punteggio finale a favore del 38enne serbo. Venerd√¨ Djokovic sfider√† nella seconda semifinale l'attuale numero uno del mondo Jannik Sinner che ha battuto in tre set l'americano Ben Shelton.¬† ¬† Il tennista romano, 24 del mondo e 22 del seeding, si √® arreso in quattro set di fronte al serbo, sette volte campione ai "The Championships" dell'All England Club di Londra, con il punteggio di 6-7 (6) 6-2 7-5 6-4. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Cobolli lotta ma si piega a Djokovic: sar√† lui in semifinale con Sinner

In questa notizia si parla di: djokovic - semifinale - cobolli - sinner

Tabellone Roland Garros: percorso a ostacoli per Sinner, Zverev o Djokovic in semifinale. Musetti sogna la rivincita con Alcaraz - Il tabellone di Roland Garros si presenta come un vero percorso ad ostacoli per i protagonisti italiani e internazionali.

Djokovic in semifinale a Wimbledon Ottima prova di Cobolli Il serbo se la vedrà con Sinner Vai su Facebook

Wimbledon, Sinner vince nonostante l’infortunio: semifinale in scioltezza Il numero uno al mondo affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli. Sembrava infortunato, ma le cose stanno cambiando rapidamente https://ilnapolista.it/2025/0 Vai su X

Wimbledon: Cobolli ko, Djokovic in semifinale con Sinner; Wimbledon. Sinner in semifinale. Cobolli fermato da Djokovic: 6-7, 6-2, 7-5, 6-4 - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Cobolli-Djokovic in diretta a Wimbledon, Sinner è in semifinale: Shelton battuto in 3 set.

Wimbledon: Djokovic rimonta Cobolli e raggiunge Sinner in semifinale - Il 24 volte campione Slam batte in quattro set il romano: ora sfiderà il numero uno del mondo nel penultimo atto dei Championships ... Come scrive msn.com

Wimbledon: Cobolli - Djokovic 4-5 nel quarto set. Conduce il serbo 2-1 LIVE Sinner batte Shelton 3-0 e vola in semifinale - 1 al momdo ha battuto in tre set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7- Riporta ansa.it