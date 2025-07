Hugh Grant crolla il pisolino davanti alla regina Camilla | VIDEO

Hugh Grant, tra le celebrità a teste coronate a Wimbledon, incanta il pubblico anche con un siparietto inaspettato: mentre assiste alla sfida tra Cobolli e Djokovic, l’attore britannico si concede un breve pisolino davanti alla regina Camilla. Un momento spontaneo e divertente che ha fatto il giro del web, dimostrando come anche le star più eleganti abbiano i loro momenti di relax. La scena ha conquistato tutti, regalando un sorriso in più durante questa prestigiosa kermesse sportiva.

Celebrità a teste coronate a Wimbledon. Poco dietro la regina Camilla sugli spalti della partita tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic a godersi la sfida c'è Hught Grant, superstar del cinema britannico e internazionale. Il tennis, anche a livelli altissimi, non sempre è avvincente e così la star di tante commedie romantiche da Quattro matrimoni e un funerale durante il match ha un attimo di cedimento e si abbandona in fugace pisolino. L'attore, nel Royal Box del Campo Centrale, si perde così parte del tie-break del primo set ma non sembra dolersene. Le telecamere lo immortalano mentre dorme profondamente, con la testa lievemente inclinata, e sui social si scatenano le ironie.