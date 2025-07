Quando si giocano le semifinali a Wimbledon? Data programma orari tv

Venerdì 11 luglio si vivrà un’emozionante giornata di tennis a Wimbledon, con le semifinali del singolare maschile che promettono spettacolo sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane. Due sfide imperdibili per scoprire chi contenderà la gloria nel penultimo atto del terzo Slam dell’anno. La tensione e il talento saranno protagonisti: non perdetevi questa grande notte di tennis. A seguire, tutto il programma completo e gli orari in tv.

Andranno in scena venerdì 11 luglio le semifinali del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: sul Centre Court, a partire dalle ore 14.30 italiane si disputeranno i due atti del penultimo turno del terzo torneo stagionale del Grand Slam. Si disputerà dapprima la semifinale della parte bassa del tabellone, con la sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che hanno disputato ieri i quarti di finale, mentre a seguire tornerà in campo Jannik Sinner, che se la vedrà con il serbo Novak Djokovic. Le semifinali maschili di Wimbledon 2025 saranno trasmesse in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Fritz-Alcaraz e Sinner-Djokovic.

