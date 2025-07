Scuola estiva di educazione allo sviluppo sostenibile | su Zoom dal 14 al 16 luglio Iscrizioni docenti entro il 12

Partecipa alla Scuola Estiva di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, un’opportunità imperdibile promossa dal MIM e dal Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, dedicata a docenti e educatori. Dal 14 al 16 luglio, su Zoom, potrai approfondire tematiche cruciali per il futuro del nostro pianeta, in un percorso formativo coinvolgente e interattivo. Non perdere questa occasione: iscrizioni aperte fino al 12 luglio!

Il MIM, insieme al Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, promuove la nuova edizione della Scuola estiva di educazione allo sviluppo sostenibile, all’interno del programma delle Scuole Italiane Associate all’UNESCO ASPnet. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

