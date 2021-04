Sinner | Miami positiva | ma perdere in finale fa male

Advertising

angelomangiante : Una sconfitta che non sposta di un centimetro l'orizzonte. Ne vincerà tante di finali. A Miami il solco già traccia… - PaoloCond : Vabbè. Miami Vice #sinner - SkySport : Jannik Sinner: finale persa al Masters di Miami ?? 'Non è stata la mia giornata, tornerò più forte' Le parole ?… - crosiglia : Perché è stato Hurkacz a vincere la finale di Miami, non Sinner a perderla - Ubitennis : Perché è stato Hurkacz a vincere la finale di Miami, non Sinner a perderla -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Miami

Ubi Tennis

A una settimana dalla sconfitta nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di, Jannikracconta le sue sensazioniDirettaHurkacz,Open 2021/ Risultato (0 - 2): l'azzurro si arrende INIZIA IL TORNEO Il torneo Atp Montecarlo 2021 prende ufficialmente il via, con i match di primo turno, alle ore 11:00 ...Novak Djokovic and Rafael Nadal begin their clay court seasons in Monte Carlo this week, seeded to meet in the final which would likely be a ...Ecco: possiamo augurarci che Jannik Sinner, che è nell’anno dei 20, possa avere questa precocità nel sollevare trofei. L’altoatesino pare più avvezzo alle superfici dure come ci ha fatto vedere al ...