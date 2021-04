(Di domenica 11 aprile 2021) “Sono sicuramente a favore delmami ha fatto venire tanti dubbi”., ospite di Domenica In, manifesta i propri dubbi sul, raccomandato per gli over 60 dopo le news relative a rari casi di trombosi successivi alla somministrazione. “Io sono nella fascia over 70, ma sentir parlare dicome di unadatto prima ad un’età e poi ad un’altra mi ha fatto venire qualche dubbio. Sono andata sul portale della regione lazio, ho visto quali sono le strutture più vicine e ho prenotato per il 28 aprile. Ma non”, aggiunge. L'articolo

Advertising

LegaSalvini : ?? RITA DALLA CHIESA UMILIA LA MURGIA - matteosalvinimi : Sacrosante parole di Rita Dalla Chiesa. Una lezione di civiltà a chi si permette di fare affermazioni arroganti, pe… - LegaSalvini : Lezione di Rita dalla Chiesa a Michela Murgia. - GiovanniAgost20 : CHE PENA CHE FA QUESTA DONNA ORMAI! Rita Dalla Chiesa: 'Sì al vaccino ma non faccio AstraZeneca' - damnzrob : RT @creTania_: Rita Dalla Chiesa che ha 'tanti dubbi' sul vaccino Astrazeneca come un qualsiasi utente Facebook medio ma perché la facciamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Dalla

... vaccini e quant'altro con i suoi ospiti consueti, ormai, senza dimenticare l'intervento dell'amicaChiesa, ma ha poi intervistato Enzo Ghinazzi , conosciuto da tutti come Pupo . Cantante, ...CHIESA/ "Ho un debole per Sileri e Bassetti. Il 28 aprile mi vaccino" I PERSONAGGI DI AVANTI UN ALTRO Anche in Avanti un altro pure di sera non mancheranno i vari personaggi con cui ...“Sono sicuramente a favore del vaccino ma AstraZeneca mi ha fatto venire tanti dubbi”. Rita Dalla Chiesa, ospite di Domenica In, manifesta i propri dubbi sul vaccino AstraZeneca, raccomandato per gli ...Pupo stuzzica Mara Venier sui fidanzati: “Senti chi parla! Non hai avuto una storia con Morandi?” Nella puntata di oggi di Domenica In la zia di tutti gli ...