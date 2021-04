l’Uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento in 4K (Di domenica 11 aprile 2021) l’Uccello dalle piume di cristallo. Arrow Video ha annunciato che il debutto alla regia di Dario Argento nel 1970, l’Uccello con il piumaggio di cristallo, uscirà a giugno in 4K Ultra HD in edizione limitata. Quando è stato girato l’Uccello con le piume di cristallo? Nel 1970, il giovane regista esordiente Dario Argento (Deep Red, Suspiria) ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano con l’Uccello dal piumaggio di cristallo, un film che ha ridefinito il genere giallo dei thriller gialli-omicidi e lo ha catapultato a livello internazionale. celebrità. Trama Sam Dalmas (Tony Musante, We Own the Night), scrittore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021)di. Arrow Video ha annunciato che il debutto alla regia dinel 1970,con il piumaggio di, uscirà a giugno in 4K Ultra HD in edizione limitata. Quando è stato giratocon ledi? Nel 1970, il giovane regista esordiente(Deep Red, Suspiria) ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano condal piumaggio di, un film che ha ridefinito il genere giallo dei thriller gialli-omicidi e lo ha catapultato a livello internazionale. celebrità. Trama Sam Dalmas (Tony Musante, We Own the Night), scrittore ...

