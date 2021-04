Cristicchi in diretta per Romena presenta il suo libro sulla felicità (Di domenica 11 aprile 2021) Arezzo 11 aprile 2021 - Romena doveva esserci per forza nel tour virtuale che Simone Cristicchi sta conducendo sulla rete per presentare il suo ultimo libro "Happynext, alla ricerca della felicità" ... Leggi su lanazione (Di domenica 11 aprile 2021) Arezzo 11 aprile 2021 -doveva esserci per forza nel tour virtuale che Simonesta conducendorete perre il suo ultimo"Happynext, alla ricerca della" ...

Advertising

Romalive : Lu. 12/4 alle 21 in DIRETTA YouTube sul canale della Fraternità di @romenapieve Simone Cristicchi insieme a… - Social_Popup : Lu. 12/4 alle 21 in DIRETTA YouTube sul canale della Fraternità di @romenapieve Simone Cristicchi insieme a… - romenapieve : 'Romena in diretta' con Simone Cristicchi - -