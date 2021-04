Conte: «Le partite sono di meno e ogni vittoria per noi inizia a valere sei punti» (Di domenica 11 aprile 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Cagliari Antonio Conte, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Cagliari. Le sue parole. ESULTANZA – «Sicuramente continuo a ripetere la stessa cosa. Le partite sono di meno e ogni vittoria per noi inizia a valere sei punti. Il Milan aveva vinto ieri ed era importante tenere invariate le distanze, non è semplice ma ci stiamo abituando a questo tipo di situazione. Io sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, nel giro di 2 anni siamo cresciuti tanto sotto tutti i punti di vista». CONTO ALLA ROVESCIA – «Noi dobbiamo giocare per vincere. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Cagliari Antonio, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Cagliari. Le sue parole. ESULTANZA – «Sicuramente continuo a ripetere la stessa cosa. Lediper noisei. Il Milan aveva vinto ieri ed era importante tenere invariate le distanze, non è semplice ma ci stiamo abituando a questo tipo di situazione. Iomolto soddisfatto di quello che stiamo facendo, nel giro di 2 anni siamo cresciuti tanto sotto tutti idi vista». CONTO ALLA ROVESCIA – «Noi dobbiamo giocare per vincere. Dobbiamo ...

