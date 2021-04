Verissimo | Tommaso Stanzani incontra i giudici di Amici 20 | “Mi hanno buttato fuori”

(Di sabato 10 aprile 2021), ospite a, ha raccontato del suo percorso ad20, la danza e hato iDopo la sua clamorosa eliminazione ad20,è stato ospite a, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il ballerino ha conquistato i telespettatori del talent per via del suo talento e simpatia. In collegamento dallo studio di, c’erano iStefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, chefatto i complimenti al ragazzo. “Mi, ma sono buoni” ha poi dichiarato, facendo riferimento ai ...

Advertising

MediasetPlay : Uhhhhhhh... è ufficiale e #Verissimo ???? @tommaso_zorzi vi aspetta da mercoledì 7 aprile alle 20.45 su @MediasetPlay… - MediasetPlay : Un ballerino meraviglioso, un ragazzo dal cuore d’oro, uno dei protagonisti più amati di #Amici20 ?? Sabato a… - MediasetPlay : Un salto in Honduras con gli opinionisti dell’@IsolaDeiFamosi ?? #Verissimo vi aspetta alle 15.30 su #Canale5 e in s… - themistycalone : RT @Manuel_Real_Off: La borsa di studio a Tommaso #amici20 #verissimo - nusspot : RT @flippersheart: La Celentano che hackera, pianifica ed orchestra la vita di Tommaso dopo l’eliminazione affinché tocchi l’apice della gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Tommaso

Alla sua prima intervista tv, aracconta le sue sensazioni .Stanzani e il sogno di Amici La terza puntata del serale di Amici , andata in onda lo scorso sabato, ha visto ...I fan del talent, infatti, sono ancora furiosi con i tre giudici per l'eliminazione diche - tra l'altro - oggi sarà ospite a. Immediati i commenti dei follower: ' Bravo Stefano? Ma ...Tommaso Stanzani ospite a Verissimo lancia una frecciatina ai tre giudici. Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Savoia intervistati da Silvia Toffanin lo hanno descritto come un ...Arriva finalmente in Italia l’acclamatissima dark comedy HBO BARRY, la cui prima stagione, in 8 episodi, andrà in onda dal 12 aprile, dalle 22.15 su Sky e in streaming su NOW. Dal 3 maggio, back to ba ...