Vaccino covid | Rasi | “Ritardare seconda dose Pfizer e Moderna? E’ possibile”

"Allungare i tempi della seconda dose di Pfizer e Moderna è possibile e aiuterebbe la campagna vaccinale". Ne è convinto Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia all'Università di Roma Tor Vergata e fino a novembre scorso direttore esecutivo dell'agenzia europea del farmaco Ema che, in un'intervista alla 'Stampa', offre la sua visione sulla prospettiva di allungare i tempi fra la prima e la seconda iniezione da 28 a 42 giorni per i vaccini a mRna, o comunque sulla possibilità di Ritardare di qualche giorno se necessario per motivi organizzativi. "Non cambia molto" fra i due scenari. "Il ministero d'intesa con l'Aifa prenderà una decisione. L'importante è che ci sia strategia complessiva", dice Rasi.

