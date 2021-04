Sonego-Djere, Finale ATP Cagliari: programma, orario, tv, streaming (Di sabato 10 aprile 2021) Si disputerà domani, 11 aprile, a partire dalle ore 13.00 la Finale dell’ATP di Cagliari tra Lorenzo Sonego e Laslo Djere. Il piemontese ha conquistato meritatamente l’accesso all’ultimo atto della manifestazione in corso di svolgimento in Sardegna, nella quale si troverà di fronte un avversario estremamente ostico. L’azzurro ha dimostrato nel corso del torneo di avere grande carattere, viste le tante situazioni di difficoltà nelle quali si è trovato e dalle quali è riuscito a venire fuori. D’altro canto, però, il serbo, già giustiziere di Lorenzo Musetti ai quarti di Finale, ha fatto vedere di essere in uno straordinario momento di forma sia fisica che psicologica. Il bilancio dei precedenti è in assoluta parità: 1-1. Nell’unica sfida sulla terra rossa, risalente al 2019, è ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Si disputerà domani, 11 aprile, a partire dalle ore 13.00 ladell’ATP ditra Lorenzoe Laslo. Il piemontese ha conquistato meritatamente l’accesso all’ultimo atto della manifestazione in corso di svolgimento in Sardegna, nella quale si troverà di fronte un avversario estremamente ostico. L’azzurro ha dimostrato nel corso del torneo di avere grande carattere, viste le tante situazioni di difficoltà nelle quali si è trovato e dalle quali è riuscito a venire fuori. D’altro canto, però, il serbo, già giustiziere di Lorenzo Musetti ai quarti di, ha fatto vedere di essere in uno straordinario momento di forma sia fisica che psicologica. Il bilancio dei precedenti è in assoluta parità: 1-1. Nell’unica sfida sulla terra rossa, risalente al 2019, è ...

