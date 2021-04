Procida | siglato gemellaggio con una città dello Zambia

(Di sabato 10 aprile 2021) Dall’Africa all’isola diper unnel segno della pesca, delle tradizioni, delle radici e dell’apertura al mondo. In queste ore il Comune haun accordo dicon una piccola cittadina, Mpulungu, già ratificato da una delibera di giunta del 2019 e perfezionato stamattina con la sottoscrizione formale con il consolea Napoli, Francesco Cossu. Mpulungu Town si trova nell’area settentrionale, all’estremità sud del lago Tanganica, dove si sviluppa una florida attività di pesca. “Da isola cosmopolita, da sempre votata agli scambi internazionali grazie anche a generazioni di marittimi, siamo orgogliosi di promuovere scambi culturali come quello ...

... intanto, partiranno le vaccinazioni anti - Covid19 sull' isola di Procida - a Capri sono già partite la scorsa settimana - mentre a Ischia si comincerà dal 15 aprile . Vaccino in farmacia, siglato l'...