Mario Bozzoli | la moglie in aula nel processo contro Giacomo | «Sì | credo che il nipote sia il responsabile»

(Di sabato 10 aprile 2021): pochi giorni prima di Pasqua ladiha testimoniato innell’ambito dela carico dele consocio di suo marito,. L’imputato è accusato di avere ucciso lo zio la sera dell’8 ottobre 2015 e di averne distrutto il cadavere. Si professa innocente e durante l’udienza non sono mancate le scintille tra lui e la teste. La signor Irene Zubani è stata invitata a descrivere la personalità del marito scomparso, ricostruire i fatti per come lei li conosceva. Riferire inoltre degli attriti fraed i nipoti consoci Alex e. Molto provata, durante la sua deposizione inpresso ...

