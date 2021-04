Hotel Transylvania 4 | habemus titolo e data di uscita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 aprile 2021) E’ da natale, cioè da quando è stato annunciato4, che non abbiamo notizie su questo nuovo capitolo, ma questa mattina la Sony Pictures, totalmente a sorpresa, ha deciso di svelare ile lad’4, tutte le info The Drac Pack is back! Don't miss the final chapter #: Transformania only in theaters July 23. pic.twitter.com/RzLGKeQgs5— Sony Pictures (@SonyPictures) April 9, 2021 InizialmenteTransyvania 4 era previsto per le sale a dicembre, poi lafu successivamente spostata al 6 agosto 2021. Mentre questa mattina la Sony Pictures con un tweet ha rivelato ufficialmente che il sequel si ...