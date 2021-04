Gli psicologi: "Anche noi nei reparti Covid a contatto con il virus" (Di sabato 10 aprile 2021) Pavia, 10 aprile 2021 " " Siamo in prima linea da un anno , aiutiamo migliaia di persone in difficoltà senza che il ministero della salute abbia stanziato un euro e veniamo criticati perché siamo ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) Pavia, 10 aprile 2021 " " Siamo in prima linea da un anno , aiutiamo migliaia di persone in difficoltà senza che il ministero della salute abbia stanziato un euro e veniamo criticati perché siamo ...

Advertising

petergomezblog : Vaccino, gli psicologi infuriati dopo la frase di Draghi. Il loro Ordine: “Noi senza coscienza? Ci ha obbligati lui… - fattoquotidiano : Vaccino, gli psicologi infuriati dopo la frase di Draghi: “Noi senza coscienza? Ci ha obbligati lui alla somministr… - fanpage : Il presidente del Consiglio Mario Draghi attacca i giovani psicologi. Ma l'obbligo vaccinale per il personale sanit… - Tritti001 : RT @vitalbaa: Bisognerebbe avvisare Figliuolo che avvisi Draghi che gli psicologi trentenni continuano a restare destinatari del vaccino in… - Culculine2 : RT @StefanoChiaran3: @colvieux Io non ho nulla contro gli psicologi ma ragionare per categorie in un momento come questo è semplicemente as… -