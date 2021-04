Colpi di cannone in tutta la Gran Bretagna: l'ultimo saluto a Filippo (Di sabato 10 aprile 2021) Il Regno Unito si prepara a dare l'ultimo saluto al Principe Filippo: esplose 41 salve di cannone al minuto in tutto il territorio. Principe Filippo, salve di cannone in tutto il Regno Unito: 41 Colpi al minuto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Il Regno Unito si prepara a dare l'al Principe: esplose 41 salve dial minuto in tutto il territorio. Principe, salve diin tutto il Regno Unito: 41al minuto su Notizie.it.

Advertising

repubblica : ?? Principe Filippo, oggi salve di cannone in tutta la Gran Bretagna: 41 colpi al minuto. L'appello: 'Seguite le cer… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Principe Filippo, oggi salve di cannone in tutta la Gran Bretagna: 41 colpi al minuto. L'appello: 'Seguite le cerimonie d… - EuroStates_ : RT @repubblica: ?? Principe Filippo, oggi salve di cannone in tutta la Gran Bretagna: 41 colpi al minuto. L'appello: 'Seguite le cerimonie d… - peterkama : morte principe filippo : Oggi salve di cannone in tutto il Paese: 41 colpi al minuto. - TuttoQuaNews : RT @repubblica: ?? Principe Filippo, oggi salve di cannone in tutta la Gran Bretagna: 41 colpi al minuto. L'appello: 'Seguite le cerimonie d… -