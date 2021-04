Chi sono i Q4, la crew più amata e divertente del web (Di sabato 10 aprile 2021) Quei quattro, meglio conosciuta come i Q4, è una delle crew più amate del web. È stata fondata da Lele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Diego Lazzari, influencer che tra TiKTok, Instagram e YouTube contano milioni di follower. E, uniti da una profonda amicizia, hanno deciso di collaborare per creare contenuti sempre più accattivanti. Nome: Q4 – Quei Quattro Luogo di nascita: Roma Dove abitano: Milano Segno zodiacale: House: Chill House YouTube: Q4 La storia dei Q4 Emanuele, Diego, Tancredi e Gianmarco sono quattro giovani influencer molto apprezzati dagli utenti del web, che hanno origini romane e che si sono conosciuti nell’agosto del 2019. Fin da subito hanno stretto un profondo legame tra loro e, così, hanno deciso di andare a vivere insieme per poter creare contenuti sempre più di qualità per i loro follower. Le ... Leggi su dilei (Di sabato 10 aprile 2021) Quei quattro, meglio conosciuta come i Q4, è una dellepiù amate del web. È stata fondata da Lele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Diego Lazzari, influencer che tra TiKTok, Instagram e YouTube contano milioni di follower. E, uniti da una profonda amicizia, hanno deciso di collaborare per creare contenuti sempre più accattivanti. Nome: Q4 – Quei Quattro Luogo di nascita: Roma Dove abitano: Milano Segno zodiacale: House: Chill House YouTube: Q4 La storia dei Q4 Emanuele, Diego, Tancredi e Gianmarcoquattro giovani influencer molto apprezzati dagli utenti del web, che hanno origini romane e che siconosciuti nell’agosto del 2019. Fin da subito hanno stretto un profondo legame tra loro e, così, hanno deciso di andare a vivere insieme per poter creare contenuti sempre più di qualità per i loro follower. Le ...

Advertising

Corriere : «Ma con che coscienza ci sono persone che saltano la lista d’attesa cercando di farsi vaccinare prima, pur sapendo… - myrtamerlino : C'è chi si è vaccinato perché gli era stato detto che doveva farlo o perché la legge glielo consentiva. Poi ci son… - fattoquotidiano : Quando Valentina Vezzali è stata scelta come sottosegretaria allo Sport, tutti si sono chiesti a chi appartenesse p… - LucioMM1 : @arrow_michelle @MarcoCantamessa Non c'è da convincere, perchè sono posizioni valoriali non 'soluzioni tecniche':… - Ettore572 : RT @AxiaFel: @robertalombardi Voi nn state bene. I senza casa nn sono tutti uguali. Invece di legalizzare lo status di chi occupa le case… -