Calabria, ecco 'Go-Store.it – Le Vetrine della Locride': Ascoa presenta il progetto di un grande centro commerciale online (Di sabato 10 aprile 2021) Ascoa avvia il progetto 'Go-Store.It – Le Vetrine della Locride': un grande centro commerciale online che dia spazio in rete alle attività commerciali della Locride L'Ascoa, associazione provinciale della piccola e media impresa, avvia il progetto GO-Store.IT – LE Vetrine della LOCRIDE, una piattaforma online per dare spazio ad ogni realtà economica del territorio e realizzare su internet un grande centro commerciale della Locride, che comprenda tutte le aziende non ancora presenti in rete ma anche quelle già ...

