Advertising

sportli26181512 : Fuorigioco automatico, via ai test Fifa: verso decisioni sempre più rapide: Fuorigioco automatico, via ai test Fifa… - Gazzetta_it : #Fuorigioco automatico e semiautomatico: cosa sono? Quando si parte - infoitsport : Wenger annuncia: «Fuorigioco automatico? Possibile già da Qatar 2022» - infoitsport : Wenger rivela: «Fuorigioco automatico possibile già da Qatar 2022» - Carlo27878280 : RT @CalcioFinanza: La #FIFA pronta a introdurre il fuorigioco automatico per i #Mondiali 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigioco automatico

Un sistema di rilevamentodella posizione dei giocatori in campo: lavorando come un Gps, invierebbe immediatamente la posizione diall'orologio del guardalinee (come oggi l'...Sì, ma come? Lo ha spiegato Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal e oggi responsabile dello sviluppo mondiale del calcio della Fifa: "Ilautomatizzato sarà probabilmente pronto per il ...Dopo la gol-line technology arriva l’off-side technology. Ad annunciarlo, per ora come possibilità e non come certezza, è Arsene Wenger, al quale la Fifa ha affidato ...ROMA Dopo la gol-line technology arriva l'off-side technology. Ad annunciarlo, per ora come possibilità, è Arsene Wenger, al quale la Fifa ha affidato la responsabilità dello sviluppo del calcio ...