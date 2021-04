Draghi tratta con Moderna per dosi extra, ma il vaccino provoca effetti collaterali sul 70% dei pazienti (Di venerdì 9 aprile 2021) dosi extra di vaccino potrebbero arrivare in Italia grazie a un contratto siglato con Moderna. È quanto scrive oggi Repubblica, citando una trattativa riservata avviata dal presidente del Consiglio Mario Draghi con la casa farmaceutica statunitense per sondare la possibilità di una fornitura aggiuntiva con il nostro Paese. Ieri avevamo spiegato il problema dell’approvvigionamento per gli under 60 che si verificherà a causa delle limitazioni per il vaccino AstraZeneca. La soluzione sarà dunque il Moderna? I numeri di Moderna in Italia Finora l’azienda ci ha consegnato un milione e 320mila dosi nel primo trimestre, in base all’accordo stipulato nel novembre scorso con la Commissione Europea (160 milioni di antidoti per ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021)dipotrebbero arrivare in Italia grazie a un contratto siglato con. È quanto scrive oggi Repubblica, citando unativa riservata avviata dal presidente del Consiglio Mariocon la casa farmaceutica statunitense per sondare la possibilità di una fornitura aggiuntiva con il nostro Paese. Ieri avevamo spiegato il problema dell’approvvigionamento per gli under 60 che si verificherà a causa delle limitazioni per ilAstraZeneca. La soluzione sarà dunque il? I numeri diin Italia Finora l’azienda ci ha consegnato un milione e 320milanel primo trimestre, in base all’accordo stipulato nel novembre scorso con la Commissione Europea (160 milioni di antidoti per ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Draghi tratta con Moderna per avere dosi extra #covid - BrianzaDonato : Draghi che difende a spada tratta un Ministro Incompetente non merita commenti Riaprire tutto è subito e poi che s… - Matte0214 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Draghi tratta con Moderna per avere dosi extra #covid - maurogab1 : RT @giulianol: Informazione per Salvini che plaude a Draghi: Erdogan è un dittatore come (e se) lo è Orbán. In entrambi i casi, si tratta d… - Andrearey91 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Draghi tratta con Moderna per avere dosi extra #covid -