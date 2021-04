Crisanti attacca Draghi: “Ha fatto una gaffe terribile”. Poi annuncia: “Sono chiuso in casa in quarantena” (Di venerdì 9 aprile 2021) La gaffe del presidente Draghi, a giudizio del professor Andrea Crisanti, guru del Covid e ascoltatissimo opinionista tv, è molto grave e denota una scarsa conoscenza della categoria degli psicologi. “Il premier ha fatto bene a lamentare i vaccini per gli under 60, dobbiamo vaccinare gli over 60 per migliorare la situazione. Forse però il premier ha fatto una gaffe parlando dei vaccini agli psicologi, perché Sono operatori sanitari e vengono vaccinati come tali”. Il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia, ospite di ‘Un giorno da pecora‘ su Radio1 Rai, ha anche svelato il suo timore per un possibile contagio da Covid, proprio lui che aveva dichiarato di sterilizzare perfino le banconote e i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladel presidente, a giudizio del professor Andrea, guru del Covid e ascoltatissimo opinionista tv, è molto grave e denota una scarsa conoscenza della categoria degli psicologi. “Il premier habene a lamentare i vaccini per gli under 60, dobbiamo vaccinare gli over 60 per migliorare la situazione. Forse però il premier haunaparlando dei vaccini agli psicologi, perchéoperatori sanitari e vengono vaccinati come tali”. Il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia, ospite di ‘Un giorno da pecora‘ su Radio1 Rai, ha anche svelato il suo timore per un possibile contagio da Covid, proprio lui che aveva dichiarato di sterilizzare perfino le banconote e i ...

Advertising

SecolodItalia1 : Crisanti attacca Draghi: “Ha fatto una gaffe terribile”. Poi annuncia: “Sono chiuso in casa in quarantena”… - famaddeo : RT @mondello_a: Sara Gandini a Piazza Pulita, ma Crisanti: non abbiamo dati certi, le scuole sono tutte diverse. Ora il virus attacca anche… - thekeys20 : @chebbuo2 Crisanti attacca sul personale e sminuisce la collega sul piano professionale. Al posto della Gandini me… - mondello_a : Sara Gandini a Piazza Pulita, ma Crisanti: non abbiamo dati certi, le scuole sono tutte diverse. Ora il virus attac… - CorriereUmbria : Astrazeneca, Crisanti attacca: 'A rischio piano vaccini, l'Ema non può lavarsene le mani così' #astrazeneca… -