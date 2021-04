Tragico schianto sulla A4 all’altezza di Portogruaro

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 8 aprile 2021) Chiuso il tratto di A4 tra Latisana ein direzione Veneziafra tir in autostrada, un morto Il conducente di un camion è morto in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina, intorno alle 9, lungo A4: un violento tamponamento tra mezzi pesanti che si è verificato tra Fratta e, in direzione Venezia,