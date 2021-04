Robert Pattinson: "Ogni volta che dico qualcosa su Batman rischio di offendere i fan" (Di giovedì 8 aprile 2021) Robert Pattinson ha descritto la pressione che deriva dal rischio di offendere certi fan di Batman Ogni volta che parla del suo ruolo nel nuovo film di Matt Reeves. Robert Pattinson ha spiegato come, Ogni volta che parla del suo ruolo di Batman, corre il rischio di offendere qualche fan del supereroe DC. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata nel 2019, che è stata rispolverata in questi giorni. Come molte delle produzioni programmate nel corso del 2020, anche quella di The Batman ha subito numerosi ritardi. Le riprese del film di Matt Reeves, iniziate ufficialmente oltre un anno fa, sono state prima bloccate dall'esplosione della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021)ha descritto la pressione che deriva daldicerti fan diche parla del suo ruolo nel nuovo film di Matt Reeves.ha spiegato come,che parla del suo ruolo di, corre ildiqualche fan del supereroe DC. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata nel 2019, che è stata rispolverata in questi giorni. Come molte delle produzioni programmate nel corso del 2020, anche quella di Theha subito numerosi ritardi. Le riprese del film di Matt Reeves, iniziate ufficialmente oltre un anno fa, sono state prima bloccate dall'esplosione della ...

