Ristoratori | partite iva e giostrai in piazza a Cagliari

CAGLIARI – Ristoratori, partite Iva, baristi, camerieri e giostrai. Ma anche pensionati e persone che non hanno perso il posto di lavoro, che hanno voluto esprimere solidarietà a chi invece è in ginocchio per la pandemia. Un centinaio persone si sono date appuntamento questa mattina in piazza Garibaldi a Cagliari, una manifestazione spontanea e assolutamente pacifica, organizzata con un tam tam su Facebook, per urlare alla politica la disperazione di chi da mesi arranca a causa delle chiusure decise per contenere l'avanzata del virus. E per chiedere l'apertura immediata delle attività.

