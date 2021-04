Mediaset Play e Infinity uniti in un nuovo servizio di streaming (Di giovedì 8 aprile 2021) Da questo mese, Mediaset Play e Infinity diventano un unico servizio di streaming. Arriverà anche un’app da poter scaricare su Smart Tv Mediaset Play e Infinity saranno fusi in un unico servizio: Mediaset Play Infinity. Mediaset, infatti, ha reso noto che nascerà “una nuova piattaforma” con una veste grafica totalmente rinnovata. Le novità, però, non riguardano solo l’aspetto estetico: è in arrivo anche un’applicazione che potrà essere scaricata su smart TV. Grazie a questa nuova modalità, in un unico servizio confluiranno tutti i contenuti gratuiti (come le repliche dei programmi televisivi) delle reti Mediaset e la nuova ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) Da questo mese,diventano un unicodi. Arriverà anche un’app da poter scaricare su Smart Tvsaranno fusi in un unico, infatti, ha reso noto che nascerà “una nuova piattaforma” con una veste grafica totalmente rinnovata. Le novità, però, non riguardano solo l’aspetto estetico: è in arrivo anche un’applicazione che potrà essere scaricata su smart TV. Grazie a questa nuova modalità, in un unicoconfluiranno tutti i contenuti gratuiti (come le repliche dei programmi televisivi) delle retie la nuova ...

