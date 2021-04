Mantova | un ragazzo chiama il 118 dicendo di aver ucciso la madre

(Di giovedì 8 aprile 2021) Un tragico caso di omicidio-suicidio quello avvenuto nella provincia di, undi 27 anni halaper poi togliersi la vita. Undi 27 anni Luca Zapparoli poco dopo le 13,00 hato il centralino del 118 per comunicare die appenasuaLicia Iori di 59 anni, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Stando a quanto si apprende ilera in cura nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Castiglione delle Stiviere ed è stato proprio lui a confessare l'omicidio della madre, Licia Iori di 59 ...I militari hanno scoperto che ilsi era tolto la vita impiccandosi in casa, mentre il corpo ... Le due salme sono state portate alla camera mortuaria dia disposizione dell'autorità ...La tragedia familiare. La tragedia è avvenuta nella mattinata di giovedì 8 aprile 2021. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il ragazzo ha prima ucciso la madre soffocandola e ...Mantova – Tragedia a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. Un ragazzo ha prima soffocato la madre, uccidendola, poi ha posto fine anche alla sua di vita impiccandosi. L’omicidio-suicidio è ...