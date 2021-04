Il Premier Mario Draghi come “profeta” di un popolo indisciplinato (Di giovedì 8 aprile 2021) Nell’era pandemica c’è ancora chi non comprende cosa significhi salvaguardare la collettività e, Mario Draghi si insinua nelle retroscene. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Nell’era pandemica c’è ancora chi non comprende cosa significhi salvaguardare la collettività e,si insinua nelle retroscene.

Advertising

marcodimaio : 'Dittatori, chiamiamoli per quel che sono'. Ineccepibile il premier Mario #Draghi in #conferenzastampa sul presiden… - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier Mario #Draghi in diretta - Agenzia_Ansa : 'Le dosi di aprile sono sufficienti a vaccinare tutta la popolazione che ha più di ottant'anni e gran parte degli o… - erretti42 : RT @_MicroMega_: Mario #Draghi e quel “grazie” ai libici sulla pelle dei #migranti - Commesse milionarie, autostrade, aeroporti, droni. Ecc… - gmultatuli : RT @marcodimaio: 'Dittatori, chiamiamoli per quel che sono'. Ineccepibile il premier Mario #Draghi in #conferenzastampa sul presidente turc… -