Il catcalling dovrebbe essere reato (Di giovedì 8 aprile 2021) E' un fenomeno tutto italiano: ogni volta che le donne denunciano le discriminazioni da cui sono colpite, che siano singole testimonianze affidate ai social o denunce collettive che nascono in seno al movimento delle donne, immediatamente ci sono reazioni uguali e contrarie nell'opinione pubblica. Sui social ne abbiamo uno spaccato. Le reazioni ostili consistono in colpevolizzazioni delle vittime o negazionismo, banalizzazioni o benaltrismo ovvero affermando che la presenza di problemi più gravi di cui occuparsi. Quindi, se una donna viene uccisa o subisce uno stupro in qualche modo se la sarà andata a cercare, se subisce molestie sessuali o discriminazioni sul lavoro sicuramente saranno menzogne o esagerazioni per fatti di lieve entità e se subisce molestie verbali in strada si dirà che c'è ben altro di più importante di cui occuparsi. Qualche giorno fa, Aurora Ramazzotti si è ...

