Chiusure anti-Covid, protestano i proprietari delle palestre. Il 20% riapre nonostante le multe: «Non abbiamo più nulla da perdere» (Di giovedì 8 aprile 2021) Non lavorano da molti mesi e non possono riaprire le loro attività a causa del Covid. Stiamo parlando dei proprietari di palestre che, esattamente come i ristoratori, stanno subendo perdite molto gravi. Il 30 per cento delle palestre, secondo una stima dell'Associazione nazionale palestre e lavoratori sportivi (Anpals), non riaprirà più dopo un anno di chiusura. Troppi debiti, troppe difficoltà. Ma da martedì scorso, quando si è tenuta una manifestazione di protesta a Roma (con tanto di scontri), qualcosa è cambiato. Sembrerebbe che molti titolari di strutture sportive abbiano deciso di riaprire, sfidando i decreti anti-Covid. Si tratterebbe del 20 per cento. Guglielmi: «È più facile contagiarsi all'aperto andando in un parco» «È più facile ...

