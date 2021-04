Calcio e traumi | ci sono problematiche per la testa?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 aprile 2021) Siamo tutti estasiati nel vedere un attaccante colpire il pallone dicon forza per realizzare un gol, ma siamo sicuri che non ci siano danni a lungo termine per il cervello?. Questa è una domanda importante a cui non si deve prestare molta attenzione perché ad alcuni ex calciatoristate diagnosticate alcune malattie neurodegenerative. Insomma sarebbe utile trovare un protocollo sanitario anche per ile soprattutto per i calciatori. Porto-Chelsea 0-2: i Blues battono i lusitani: chigli ex calciatori che siammalati? Il tema è stato riportato all’attenzione dell’opinione pubblica dall’ex attaccante della Nazionale inglese Gary Lineker che ha ricordato come quattro ex calciatori vincitori dei Mondiali del 66 Nobby ...