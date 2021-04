Android, Google ha rimosso una falsa app “Netflix” che diffondeva malware tramite WhatsApp (Di giovedì 8 aprile 2021) Google ha rimosso una falsa app Netflix dal Play Store che mirava a diffondere malware rispondendo automaticamente ai messaggi WhatsApp degli utenti colpiti. All’inizio di quest’anno, infatti, la società di sicurezza Check Point Research aveva già scoperto che un’app chiamata FlixOnline stava assumendo l’aspetto di Netflix, promettendo due mesi di abbonamento gratuito tramite messaggi WhatsApp. In realtà però un link allegato a questi messaggi reindirizzava verso un sito che serviva ad acquisire i dati dei malcapitati utenti, inclusa la carta di credito. Una volta scaricata l’app FlixOnline dal Play Store, al primo avvio richiedeva tre tipi di autorizzazioni: sovrapposizione dello schermo, ottimizzazione della batteria ignorata e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021)haunaappdal Play Store che mirava a diffondererispondendo automaticamente ai messaggidegli utenti colpiti. All’inizio di quest’anno, infatti, la società di sicurezza Check Point Research aveva già scoperto che un’app chiamata FlixOnline stava assumendo l’aspetto di, promettendo due mesi di abbonamento gratuitomessaggi. In realtà però un link allegato a questi messaggi reindirizzava verso un sito che serviva ad acquisire i dati dei malcapitati utenti, inclusa la carta di credito. Una volta scaricata l’app FlixOnline dal Play Store, al primo avvio richiedeva tre tipi di autorizzazioni: sovrapposizione dello schermo, ottimizzazione della batteria ignorata e ...

