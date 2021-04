Unbeatable è un rythm game in un mondo in cui la musica è proibita

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è une un gioco di esplorazione che si gioca con due pulsanti, che ha raggiunto il suo obiettivo su Kickstarter mercoledì - con 30 giorni rimasti per accumulare altri fondi. È facile capire perché la campagna ha così tanto sostegno;, dallo sviluppatore D-Cell, ha un aspetto incredibile. Nei panni di Beat, un cantante dai capelli rosa, i giocatori entreranno in questo gioco metà ritmo e metà avventura per costruire una scaletta per il prossimo spettacolo. Laè illegale neldel gioco, e Beat ha intenzione di risolvere questo problema. Questa premessa si traduce in unplay ritmico in stile arcade intervallato da sezioni di esplorazione, in cui Beat si trova con la band e durante i quali si possono giocare dei ...