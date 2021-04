Taekwondo, Europei 2021: tabelloni prima giornata. Vito Dell’Aquila e Martina Corelli in gara (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 8 aprile incominceranno gli Europei 2021 di Taekwondo a Sòfia (Bulgaria). La rassegna continentale si aprirà con i combattimenti di quattro categorie di peso: 54 kg e 58 kg per gli uomini, 46 kg e 49 kg per le donne. L’Italia punta tantissimo su Vito Dell’Aquila, uno dei grandi favoriti tra i 58 kg. Il 20enne pugliese, già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo, vinse la medaglia d’oro agli Europei 2019 in quel di Bari e punta a brillare ancora una volta. L’azzurro, testa di serie numero 3 del tabellone, è stato esentato dal primo turno e si presenterà direttamente agli ottavi di finale contro il vincente del confronto tra il britannico Mason Yarrow e il croato Marko Lipovac. Insidioso il possibile quarto di finale, probabilmente contro il moldavo Stepan Dimitrov. Questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 8 aprile incominceranno glidia Sòfia (Bulgaria). La rassegna continentale si aprirà con i combattimenti di quattro categorie di peso: 54 kg e 58 kg per gli uomini, 46 kg e 49 kg per le donne. L’Italia punta tantissimo su, uno dei grandi favoriti tra i 58 kg. Il 20enne pugliese, già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo, vinse la medaglia d’oro agli2019 in quel di Bari e punta a brillare ancora una volta. L’azzurro, testa di serie numero 3 del tabellone, è stato esentato dal primo turno e si presenterà direttamente agli ottavi di finale contro il vincente del confronto tra il britannico Mason Yarrow e il croato Marko Lipovac. Insidioso il possibile quarto di finale, probabilmente contro il moldavo Stepan Dimitrov. Questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Europei Taekwondo Fita: Simone Alessio pronto per i campionati europei Dopo mesi di inattività finalmente si torna a parlare di sport praticato sul quadrato di gara. Dall'8 all'11 aprile infatti la Nazionale Italiana di Taekwondo parteciperà ai Campionati Europei Senior, che si svolgeranno a Sofia, in Bulgaria e tra i 14 azzurri in gara, sarà presente il catanzarese già campione del mondo Simone Alessio. "Il ...

Taekwondo - Europei, Daniela Rotolo va a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 La nettunese Daniela Rotolo torna sul tatami, quello di Sofia, per disputare gli Europei di taekwondo in svolgimento dall'8 all'11 aprile. Un europeo che ha un valore che va al di là del titolo continentale, perché sarà valido anche per conquistare il pass per la partecipazione ...

Taekwondo, Europei 2021: una tappa di passaggio per l'Italia verso il Preolimpico di maggio OA Sport Taekwondo, Europei 2021: tabelloni prima giornata. Vito Dell’Aquila e Martina Corelli in gara Mercoledì 8 aprile incominceranno gli Europei 2021 di taekwondo a Sòfia (Bulgaria). La rassegna continentale si aprirà con i combattimenti di quattro categorie di peso: 54 kg e 58 kg per gli uomini, ...

Taekwondo, Europei 2021: Vito Dell’Aquila già qualificato alle Olimpiadi. Sarà un test fondamentale verso Tokyo Tornare a combattere con un vantaggio, ma non per questo sedendosi sugli allori. Gli Europei 2021 di taekwondo chiamano e Vito Dell’Aquila, così come tutta la squadra italiana, vuole rispondere ...

